Paça çorbasını tadan Japon Büyükelçi'nin tepkisi güldürdü: Tadı çok güzel, ne var bunun içinde?
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Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Ankara'da bir restoranda paça çorbasını tattı. Tadını çok beğenen Büyükelçi, "Tadı çok lezzetli, bunun içinde ne var?" dedi.
Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, resmi Youtube hesabından bir video paylaştı. "Büyükelçi Suzuki Ankara'yı Keşfediyor" başlığıyla paylaşılan videoda Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro'nun paça çorbasını tattığı anlar yer aldı.
TADINI ÇOK BEĞENDİ
Suzuki, paça çorbasını tattıktan sonra, "Tadı çok lezzetli, bunun içinde ne var?" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika