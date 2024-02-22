Jandarma komutanına küfreden kişi kim? Jandarma komutanına küfreden Belediye başkan adayı kim, hangi partiden?

Jandarma komutanına küfreden kişi kim? Sorusu, gündeme gelen videoların ardından araştırma konusu oluyor ve merak ediliyor. Jandarma komutanına küfreden kişi belde sakinlerini bir mekana toplayıp konuşma yaptı. Bir sosyal medya uygulamasından canlı olarak yayınlanan propaganda konuşması sırasında hızını alamayan Altun, jandarma komutanına küfretti. Peki, Jandarma komutanına küfreden kişi kim? Jandarma komutanına küfreden Belediye başkan adayı kim, hangi partiden?

JANDARMA KOMUTANINA KÜFREDEN KİŞİ KİM?

31 Mart seçimleri için AK Parti tarafından Niğde'nin Hacıabdullah beldesinde aday gösterilen Babaoğlan Altun, bir sosyal medya platformundan canlı yayınlanan konuşması sırasında jandarma komutanına küfretti. Buna göre Jandarma komutanına küfreden kişi AK Parti tarafından Niğde'nin Hacıabdullah beldesinde aday gösterilen Babaoğlan Altun'dur.

"CANLI YAYINDAYIZ" DEDİLER UMURSAMADI

Canlı yayında jandarma komutanına "o.... ç....." diyerek küfreden Altun, toplantıya katılanların tepki gösterip "Canlı yayındayız" şeklinde hatırlatma yapması üzerine "Olsun, hak etti" karşılığını verdi. Viral olan video sonrası birçok sosyal medya kullanıcısı Altun'a tepki gösterdi.