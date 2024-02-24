Jandarma komutanına küfreden belediye başkan adayının ipi çekildi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Niğde Hacıabdullah beldesinin belediye başkan adayı Babaoğlan Altun, seçim gecesinde yaşadığı bir anısını vatandaşlara anlatmış ve gündeme oturmuştu.

JANDARMA KOMUTANINA KÜFRETMİŞTİ

Katıldığı bir dernek toplantısında canlı yayında olduğunu unutan Altun, "Arabanın peşinden jandarmanın peşine vardım. Dedim ki komutana: 'Tam bir O....u çocuğusun" ifadelerini kullanması kamuoyunda şok etkisi yaratmıştı.

İHRAÇ SÜRECİ BAŞLATILDI

Ak Parti Niğde İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Altun'un ihraç sürecinin başlatıldığı aktarıldı. Açıklamada, "AK Parti Hacıabdullah Belde Belediye Başkan Adayımız B. A.'un, İstanbul'da bir dernek Toplantısında iken sarf ettiği sözler nedeniyle 23.02.2024 tarihinde disiplin soruşturması başlatılarak partimizden kesin ihraç için süreç başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.