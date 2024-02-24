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Jandarma komutanına küfreden belediye başkan adayının ipi çekildi

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AK Parti Niğde İl Başkanlığı, jandarma komutanına "Tam bir O....u çocuğusun" diyen Niğde Hacıabdullah beldesinin belediye başkan adayı Babaoğlan Altun'un ihraç sürecinin başlatıldığını açıkladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Niğde Hacıabdullah beldesinin belediye başkan adayı Babaoğlan Altun, seçim gecesinde yaşadığı bir anısını vatandaşlara anlatmış ve gündeme oturmuştu.

JANDARMA KOMUTANINA KÜFRETMİŞTİ

Katıldığı bir dernek toplantısında canlı yayında olduğunu unutan Altun, "Arabanın peşinden jandarmanın peşine vardım. Dedim ki komutana: 'Tam bir O....u çocuğusun" ifadelerini kullanması kamuoyunda şok etkisi yaratmıştı.

İHRAÇ SÜRECİ BAŞLATILDI

Ak Parti Niğde İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Altun'un ihraç sürecinin başlatıldığı aktarıldı. Açıklamada, "AK Parti Hacıabdullah Belde Belediye Başkan Adayımız B. A.'un, İstanbul'da bir dernek Toplantısında iken sarf ettiği sözler nedeniyle 23.02.2024 tarihinde disiplin soruşturması başlatılarak partimizden kesin ihraç için süreç başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Haberler.com Haber Merkezi / Aslan Aslan - Politika

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Yorumlar (6)

Vatansever:

Helal olsun olması gereken buydu

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Onur Yener:

Bu tip mikroplar partimize zarar veriyor, yerinde bir karar olmuş.

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Ercan cıftcı:

Tebrikler Ak parti...

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Vatansever:

Böyleleri bizi temsil etmiyor varsa şahsi problemin Medya önünde değil oturursunuz karşı karşıya çözersiniz medenice tüm askerimizi Zan altında bırakmaya küçük düşürmeye kimsenin yetkisi de yoktur haddi de yoktur

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Ali Tokgönül:

Temizlemekle bitmez bunlar . Bunların a... bilmem ne yapacaksın diyeni mi ararsın , el kol hareketi çekeni mi ararsın . Yahu şu yazdığımız sayfada bile var .

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Demir Acer :

denyonun bayrak cekeni

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