James Comey, Trump'a Suikast Çağrısı İddiasıyla Sorgulandı

James Comey, Trump'a Suikast Çağrısı İddiasıyla Sorgulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski FBI Direktörü James Comey, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım sonrası ABD Gizli Servisi tarafından sorguya alındı. Cumhuriyetçiler, Comey'in paylaşımındaki '8647' rakamlarını Donald Trump'a suikast çağrısı olarak yorumladı.

ABD Başkanı Donald Trump'a suikast çağrısında bulunduğu iddia edilen eski ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey, Gizli Servis tarafından sorguya alındı.

Eski ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey sosyal medya hesabından "8647" rakamlarının yer aldığı deniz kabukları fotoğrafını paylaşmasından bir gün sonra cuma günü ABD Gizli Servisi tarafından sorguya alındı. Gözaltına alınmayan Comey'in sorgusu, kolluk kuvvetlerinin Washington DC'deki merkezinde yaklaşık 1 saat sürdü.

Trump'a suikast çağrısında bulunduğu iddia edildi

Cumhuriyetçiler, Comey'in "8647" rakamlarıyla ABD Başkanı Donald Trump'a suikast çağrısında bulunduğunu öne sürmüştü. Comey fotoğrafın yer aldığı paylaşıma, "Sahil yürüyüşümde gördüğüm harika deniz kabuğu oluşumu" notunu düşmüştü. "86", ABD'de argo terimde "kurtulmak", "öldürmek" anlamında kullanılırken, Comey'in "47" ile Trump'ın ABD'nin 47. başkanı olmasına atıfta bulunduğu iddia edilmişti. Comey fotoğrafın şiddete teşvik niteliğinde olduğu iddialarını reddederek, "Her türlü şiddete karşıyım" ifadelerini kullanmış, aynı gün söz konusu fotoğrafı kaldırmıştı. Ancak ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Gizli Servis, perşembe günü olayı soruşturduklarını duyurmuştu.

"Bir çocuk bile bunun ne anlama geldiğini bilir"

Trump, dün Fox News'te yayınlanan röportajında, 2017'de FBI direktörlüğü görevinden aldığı Comey'nin kendisinin öldürülmesi çağrısında bulunduğunu söylemişti. Trump, "Bunun tam olarak ne anlama geldiğini biliyordu. Bir çocuk bile bunun ne anlama geldiğini bilir. Bu suikast anlamına gelir. Bunu yüksek sesle ve açıkça söylüyor" ifadelerini kullanmıştı. Trump, Comey hakkında dava açılıp açılmayacağına ilişkin kararın Başsavcı Pam Bondi'nin elinde olduğunu söylemişti.

"#8647" etiketi daha önce ve geçtiğimiz Mart ayında Trump'ı eleştiren ve görevden alınmasını isteyenler tarafından TikTok gibi sosyal medya platformlarında yer almıştı. Eski Başkan Barack Obama'nın FBI direktörlüğüne getirdiği Comey, 2017'de başkanlık koltuğuna oturan Trump tarafından görevden alınmıştı.

Trump, geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleştirdiği miting sırasında uğradığı suikast girişiminde kulağından yaralanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

Göğüslerinin kalıbını çıkarttı, o haline gören bir daha baktı
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu

Küçücük çocuğuna giydirdiği Galatasaray forması olay oldu
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
Türk sinemasının efsane ismi Ali Özgentürk için tören düzenlendi

Türk sinemasının usta ismine veda
Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti

Kerem cephesinden Galatasaray taraftarına isyan
Yeni torba kanunu teklifi TBMM'de! Cumhurbaşkanı'na TSK için dikkat çeken yetki

TSK'da değişiklik sinyali! Cumhurbaşkanı'na yeni yetki geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.