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"Jakuzi" tartışması ile gündeme gelen Sancaktepe Belediyesi'nin borcu dudak uçuklattı

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15 yıl önce Samandıra, Yenidoğan ve Sarıgazi beldelerinin birleşmesi ile ilçe statüsü kazanan Sancaktepe, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçmişti. İlçenin el değiştirmesi ile birlikte başkanlık katında jakuzi olduğu iddiaları ortaya atılmış, eski belediye başkanı Şeyma Döğücü ise "İftira atıyorlar" diyerek iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. "Jakuzi" tartışması ile gündeme gelen Sancaktepe Belediyesi'nin güncel borç tablosu açıklandı.

2 MİLYAR TL'LİK BORCU VAR

Belediye binasına asılan pankarta göre; belediyenin yaklaşık 2 milyar TL'lik borcu var. Belediyenin sadece müteahhitlere olan borcu ise 804 milyon TL olarak açıklandı. Belediye binasına asılan pankartı sosyal medya hesabından paylaşan CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Emre Yılmaz, "Bir yağmanın Sancaktepe halkına ağır bilançosu" notunu düştü.

İşte belediye binasına asılan o pankart;

'Jakuzi' tartışması ile gündeme gelen Sancaktepe Belediyesi'nin borcu dudak uçuklattı

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Şeyma Döğücü Alper Yeğin Sancaktepe Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

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Madem CHP kazandığı yerlerde bu borç asma işini başlattı. CHP nin devam eden belediyeleri için İzmir Antalya gibi belediyelerde de asmalı.

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