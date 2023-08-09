İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet: AKP ve MHP'liler Karalama Kampanyası Yürütüyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AKP ve MHP'liler tarafından yapılan karalama kampanyalarına maruz kaldıklarını belirterek, fotokopi kağıdı ihalesi üzerinden yolsuzluk iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Hürriyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin fotokopi makinası kiralama işini sorgulayarak, DMO'dan daha uygun fiyata aldıklarını belirtti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bugüne kadar AKP ve MHP'liler tarafından birçok karalama kampanyasına uğradıklarını belirterek "Fotokopi kağıdı ihalesi üzerinden bizi milyonluk yolsuzluk yapıyormuş gibi göstermeye çalıştılar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 3 buçuk milyona fotokopi makinası kiraladı. 10 yıldır Sivil Toplum Teşkilat Başkanı Gülnur Bozkurt bu ihaleyi nasıl alıyor? Bir kurumda fotokopi makinası nasıl kiralık olur? Biz DMO'dan 3'te 1 fiyatına aldık diyoruz yine arkadaşlardan ses yok" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bu zaman kadar AKP ve MHP'liler tarafından türlü karalama kampanyalarına maruz kaldıklarını savundu. Kaplan Hürriyet, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada tüm iddiaların asılsız olduğunu belgelerle kanıtladıklarını belirterek şunları ifade etti:

"AKP ve MHP'liler yapılan ufacık sehven bir hatayı bildikleri halde resmi evrakta sahtecilik yapıyor dediler. Bir yıl öncesinde Kandıra Belediyesi'nin aldığı tuzu bugünün enflasyonuyla kıyaslamadan İzmit Belediyesi daha pahalıya alıyor dediler. Mazot fiyatları günden güne artarken Gebze Belediyesi'nin aynı firmadan ve aynı tarihlerde İzmit Belediyesi'nden daha pahalıya tuz aldığı ortaya çıktı. Cevap veremediler.

"BİZİ FOTOKOPİ KAĞIDI İHALESİNDEN YOLSUZLUKLA SUÇLADILAR, KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR 3 BUÇUK MİLYONA FOTOKOPİ MAKİNASI KİRALADI"

Fotokopi kağıdı ihalesi üzerinden bizi milyonluk yolsuzluk yapıyormuş gibi göstermeye çalıştılar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 3 buçuk milyona fotokopi makinası kiraladı. 10 yıldır Sivil Toplum Teşkilat Başkanı Gülnur Bozkurt bu ihaleyi nasıl alıyor? Bir kurumda fotokopi makinası nasıl kiralık olur? Biz DMO'dan 3'te 1 fiyatına aldık diyoruz yine arkadaşlardan ses yok. Muharrem Tutuş'un ofis ortağının yıllarca İzmit Belediyesi'nin muhasebesini tutup tutmadığını soruyoruz, ses yok. Sahte belgeyle memur olan milletvekili gelini ile ilgili bir açıklama yok.

"HİÇBİR ŞEKİLDE HALKA BİLGİ VERME GEREĞİNDE BULUNMUYORLAR"

Millet KPSS'de atanamadı diye intihar ederken, yıllarca dirsek çürütürken seçime 3 gün kala bütün yakınlarını, yandaşlarını, gelinlerini, çocuklarını haksızca memur yaptılar. Ellerine vicdanlarına koyarak bir açıklama bile yapmadılar. Yürüyüş yolunu 37 milyona pazarlık usulü ile verdiler, patladılar. El çektirip kendileri tamamlamak zorunda kaldılar. Hiçbir şekilde halka bilgi verme gereğinde bulunmuyorlar."