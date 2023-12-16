İzmir'deki sel sorununa çözüm önerileri

İzmir'de etkili olan yağışlar sonrası kentte meydana gelen sel, su taşkınları gibi durumların altyapı yetersizliğinden kaynaklandığını belirterek duruma tepki gösteren Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısı Erkan Karagöz, "İlk olarak, şehirdeki kanalizasyon sistemleri ve su tahliye kanallarının güçlendirilmesi ve düzenli bakımlarının yapılması gerekir. Ayrıca, sel riski taşıyan bölgelerdeki altyapı çalışmaları hızlandırılmalı ve sel sularının etkisini azaltacak önlemler alınmalı" dedi.

Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısı Erkan Karagöz, İzmir'de meydana gelen yağışlar sonrası sel, su taşkınları gibi durumların altyapı yetersizliğinden kaynaklandığını belirterek duruma tepki gösterdi. Başkan Karagöz, "İzmir, her yağmur yağdığında sel felaketleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum, İzmir halkının can güvenliğini tehdit etmekte ve büyük maddi kayıplara neden olmaktadır. İzmir'in sel sorunuyla mücadele etmek için acil önlemler alınmalı. İlk olarak, şehirdeki kanalizasyon sistemleri ve su tahliye kanallarının güçlendirilmeli ve düzenli bakımlarının yapılması gerekir. Ayrıca, sel riski taşıyan bölgelerdeki altyapı çalışmaları hızlandırılmalı ve sel sularının etkisini azaltacak önlemler alınmalı" dedi.

"Yetkililerin sorunu ciddiye alması ve gerekli adımları atması gerekir"

Açıklamalarını sürdüren Karagöz, "İzmir'deki sel sorununun çözümü için yerel yönetimler, ilgili bakanlıklar ve diğer ilgili kurumlar arasında iş birliği yapılmalı ve koordineli bir şekilde hareket edilmeli. Ayrıca, İzmir halkının can güvenliğinin sağlanması ve sel felaketleriyle mücadele etmek zorunda kalmaması için yetkililerin sorunu ciddiye alması ve gerekli adımları atması gerekir. Yeniden Refah Partisi olarak, İzmir'in sel sorunuyla mücadele etmek için çözüm önerileri sunmaya ve halkın güvenliğini sağlamak için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR