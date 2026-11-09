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İzmir'de fabrika patlamasında yaralanan işçileri AK Partili İnan ziyaret etti

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İzmir'de fabrika patlamasında yaralanan işçileri AK Partili İnan ziyaret etti
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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir'deki demir çelik fabrikası patlamasında yaralanan işçileri ziyaret etti. İnan, yaralı işçilerin bir an önce iyileşmesini temenni ederek ailelerin endişesini paylaştığını ve sağlık çalışanlarına kolaylık dilediğini belirtti.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'deki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçileri ziyaret etti.

İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaralı işçilerin bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni etti.

Yaralıların ailelerinin endişelerini paylaştığını belirten İnan, "Onlardan gelecek güzel bir haberi bekleyen ailelerimizin endişesini ve iyileşmelerine dair umutlarını yürekten paylaşıyoruz. Rabbim yaralı kardeşlerimize acil şifalar versin, onları sağlıkla yuvalarına kavuştursun. Tedavileri için özveriyle çalışan hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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