İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin Millet İttifakı'ndaki geleceğine ilişkin, 'Teknik anlamda bu iş birliği 14 Mayıs ve 28 Mayıs'tan itibaren bitmiş olsa da diğer bahsettiğimiz stratejik mesele ile ilgili Genel Başkanımızın değerlendirme süreci devam ediyor' dedi.

İYİ Partili Zorlu: Genel Başkanımızın değerlendirme süreci devam ediyor

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin Millet İttifakı'ndaki geleceğine ilişkin, "Teknik anlamda bu iş birliği 14 Mayıs ve 28 Mayıs'tan itibaren bitmiş olsa da diğer bahsettiğimiz stratejik mesele ile ilgili Genel Başkanımızın değerlendirme süreci devam ediyor" dedi.

Zorlu, 'Millet İttifakı devam ediyor diyebilir miyiz?' sorusuna ise "Seçim iş birliği ile Millet İttifakı'nın dünden bugüne yansıyan yerel seçimlerle taçlanan o başarısı biraz farklı şeyler. Teknik anlamda bu iş birliği 14 Mayıs ve 28 Mayıs'tan itibaren bitmiş olsa da diğer bahsettiğimiz stratejik mesele ile ilgili Genel Başkanımızın değerlendirme süreci devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bunların hepsini sizlerle paylaşırız" diyerek yanıt verdi.