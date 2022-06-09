Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? İsim veren Özdağ'dan siyaset kulislerini sarsacak kehanet - Haberler

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube yayınında, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına değinen Oral, "Aleviler bizim kardeşimizdir, Kılıçdaroğlu'nun alevi olması benim açımdan bir engel değil. Ama Türk toplumu açısından, yani sunni diyebileceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir" demişti.

AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZÜR DİLEDİ

Oral'ın gündem olan sözleri sonrasında İYİ Parti lideri Meral Akşener, hem Kılıçdaroğlu'ndan hem de tüm alevilerden özür diledi. Bu gelişmenin hemen ardından da Oral, İYİ Parti disiplin kuruluna sevk edildi.

"6'LI MASADA YAVAŞ'IN İSMİNİ ÖNERECEK"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan ise konuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Twitter hesabından açıklama yapan Özdağ, "Bu konuşma Akşener'in onayı olmadan yapılamaz. Akşener 6'lı masada Yavaş'ın ismini önerecek. Kabul edilmesini istediği için değil, reddedilmesi için. Yavaş reddedilince kendisi masayı dağıtıp "tavşan" aday olacak. Kılıçdaroğlu, bu oyunu masada Yavaş'a 'evet' diyerek bozabilir" ifadelerine yer verdi.

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