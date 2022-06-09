Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? İsim veren Özdağ'dan siyaset kulislerini sarsacak kehanet - Haberler

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? İsim veren Özdağ'dan siyaset kulislerini sarsacak kehanet

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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İYİ Parti'li Halil İbrahim Oral'ın, Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı için kullandığı "Alevi kimliği sunniler için endişe" ifadesi gündem oldu. Akşener bu sözler nedeniyle Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Özdağ, "Konuşma Akşener'in onayı olmadan yapılamaz. Akşener 6'lı masada Yavaş'ın ismini önerecek. Kabul edilmesini istediği için değil, reddedilmesi için. Yavaş reddedilince kendisi masayı dağıtıp tavşan aday olacak" dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube yayınında, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına değinen Oral, "Aleviler bizim kardeşimizdir, Kılıçdaroğlu'nun alevi olması benim açımdan bir engel değil. Ama Türk toplumu açısından, yani sunni diyebileceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir" demişti.

AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZÜR DİLEDİ

Oral'ın gündem olan sözleri sonrasında İYİ Parti lideri Meral Akşener, hem Kılıçdaroğlu'ndan hem de tüm alevilerden özür diledi. Bu gelişmenin hemen ardından da Oral, İYİ Parti disiplin kuruluna sevk edildi.

İYİ Partili vekilin, Kılıçdaroğlu çıkışı ne anlama geliyor? Ümit Özdağ'dan siyaset kulislerini sarsacak kehanet

"6'LI MASADA YAVAŞ'IN İSMİNİ ÖNERECEK"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan ise konuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Twitter hesabından açıklama yapan Özdağ, "Bu konuşma Akşener'in onayı olmadan yapılamaz. Akşener 6'lı masada Yavaş'ın ismini önerecek. Kabul edilmesini istediği için değil, reddedilmesi için. Yavaş reddedilince kendisi masayı dağıtıp "tavşan" aday olacak. Kılıçdaroğlu, bu oyunu masada Yavaş'a 'evet' diyerek bozabilir" ifadelerine yer verdi.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

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Yorumlar (3)

Fatih :

şimdi biz bunlara ülke yönetsin diye oy mu vereceğiz? hiç birine güvenmiyorum. Allah ım sen bizim için hayırlısını ver.

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ihtiyar:

Biz ayvayı yemişiz bu iktidar ve bu mulafetle yarabbi bir kurtarıcı gönder bize atalarımızın yüzü suyu hürmetine

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bekir yapici:

suc siyasetcilerde degil secmen olan bizde futbol takimi tutar gibi parti topcu popcu tutar gibi lider tutmasak yönetemiyeni verdigi sözü tutmayani degistirmeyi ögrensek becerseydik bu gün refah ve huzur icinde mutlu yasardik avrupada basarili olamayan hükümetler ilk secimde gider basindaki insaninda siyasi hayati biter basbakan c.baskani koltukta israr etmez

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