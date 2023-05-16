İYİ Partili vekilden seçim sonuçlarına ilişkin çok konuşulacak analiz: Halkımız HDP-Terör ilişkisini kabul etmedi

tv100 ekranlarında yayınlanan Akşam Raporu programında tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker ile olan görüşmesini anlattı. Gürel, Beker'in ilk turda milliyetçi seçmenin HDP'nin Kandil'le ilişkisini değerlendirerek, "HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi. Olay bu kadar basit" dedi.

tv100 ekranlarında yayınlanan Akşam Raporu programında tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, İYİ Parti'de milletvekili Adnan Beker ile olan görüşmesini anlattı.

Deniz Gürel'in aktardığı bilgiler şu şekilde:

"SEÇMEN PROFİLİ DEĞİŞMEDİ"

"İkinci turun kilit seçmen grubu Milliyetçi-Muhafazakâr seçmen grubu olacak. İYİ Parti grubunun kaçı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek ya da benzer hassasiyetleri olan Sayın Sinan Oğan'ın seçmen grubunun kaçı Kılıçdaroğlu ya da Erdoğan'a yönelecek soruları seçmen profilinin nasıl olduğuyla doğru orantılı. Aslında seçmen profilinin değişmediğini görüyoruz.

"VATANDAŞ, HDP-KANDİL İLİŞKİSİNE YÖNELMEDİ"

İYİ Parti'de önemli bir isimle karşılaştım. İYİ Parti'de birinci sırada milletvekili seçilen bir isimle Adnan Beker ile karşılaştık. Çok çarpıcı bir değerlendirmesi oldu. Kendisi, 'Bizim muhafazakâr seçmenimizin ağırlığı genel seçmen grubunda değişmedi. Yüzde 65'e yüzde 35 denge var. Burada muhafazakâr Milliyetçi seçmen HDP'nin Kandil'le ilişkisini değerlendirdi ve tercihte bulundu. Bizim vatandaş, HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi. Olay bu kadar basit" dedi.