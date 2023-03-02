İYİ Partili Dikbayır'dan 6'lı Masada kriz çıkaracak paylaşımlar! Herkes aynı soruyu soruyor

6'lı Masa ortak adayda anlaştığını ve pazartesi günü ismi açıklayacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakılırken, İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan dikkat çeken bir hamle geldi. "Millet, 5'ten büyüktür..." paylaşımı yapıp, dakikalar sonra kaldıran Dikbayır, ikinci paylaşımında "And olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o …" ifadelerini kullandı. Bu hamlesi sonrası akıllara "İYİ Parti masadan çekiliyor mu?" sorusu geldi.

6'lı Masa 12. toplantısını Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantı sonrası ortak bir metin yayınlayan 6 siyasi parti ortak aday konusunda uzlaştığını ve pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

Metinde şu ifadeler yer aldı:

"Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

KILIÇDAROĞLU TT OLDU

Bu gelişme sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada binlerce tweet atan kullanıcılar "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun" paylaşımlarında bulundu.

İYİ PARTİLİ İSİMDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Kılıçdaroğlu isminin ön plana çıkmasının ardından İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. "Millet, 5'ten büyüktür..." paylaşımı yapıp, dakikalar sonra kaldıran Dikbayır, daha sonra bir paylaşım daha yaptı.

HERKES AYNI SORUYU SORUYOR

Dikbayır ikinci paylaşımında, "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik, güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o …" ifadelerini kullandı. Bu hamle sonrası "İYİ Parti masadan çekiliyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.