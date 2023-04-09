İYİ Partili Aytun Çıray'dan olay yaratacak sözler: İzmir'deki temayül uyduruk, Akşener bunu bile bile meşru kabul etti

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, dün akşam listelerin YSK'ya teslim edilmesine saatler kala milletvekilliği adaylığından çekildiğini duyurdu. Çıray bu gelişmenin ardından bugün yaptığı paylaşımlarla partisinin İzmir'de yapılan temayül yoklamasının "uyduruk" olduğunu söyledi. Çıray, "Sayın Akşener, bunu bile bile meşru kabul etti. Bu usulsüzlüğü görmezden gelseydin, diyorsanız... Bugün buna göz yumanın yarın yönetimde AKP'den farklı olmaz." dedi.

İyi Parti'nin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmesine saatler kala dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, dün akşam milletvekilliği adaylığından çekildi.

"VEKİL ADAYLIĞIMDAN FERAGAT EDİYORUM"

Haberi sosyal medyadan duyuran Çıray, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "14 Mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum. İzmir'de saygıdeğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk!"

"AKŞENER BİLE BİLE MEŞRU KABUL ETTİ

Çıray, bugün de İzmir'deki temayül yoklamasının "uyduruk" olduğuna dair bir paylaşım yaptı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'e de sitem eden Çıray, şu ifadeleri kullandı:

"Konumuz bu değil... Ama... İzmir 2. Bölgede usulüne uygun, dürüst bir temayül yoklaması olsa kayıtlı üyelerin sıralaması ankete göre şöyle olacaktı: 1. Aytun Çıray %65,7 2. H. Kırkpınar %15,63. Müjde Harputlu %8,6 4. Yavuz Adar %6,2 Asıl konumuz farklı ama... Burada da temayülün uyduruk olduğunu İzmir İl Yönetimi'nin imzaları ile göreceksiniz. Sayın Akşener, bunu bile bile meşru kabul etti. Bu usulsüzlüğü görmezden gelseydin, diyorsanız... Bugün buna göz yumanın yarın yönetimde AKP'den farklı olmaz."