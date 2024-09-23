Üye Girişi
Haberler

İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Erdal Gülay Görevinden İstifa Etti

İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Erdal Gülay Görevinden İstifa Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Erdal Gülay, 7 yönetim kurulu üyesiyle birlikte görevinden istifa etti. Gülay, partinin güç kaybettiğini ve yönetimde bir şeyler yapamadıklarını ifade etti.

İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Erdal Gülay, 7 yönetim kurulu üyesiyle birlikte görevinden istifa etti.

İYİ Parti İl Başkanı Erdal Gülay, bugün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte parti binasında basın açıklaması yaparak görevinden istifa ettiğini açıkladı. Gülay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Geldiğimiz nokta her geçen gün istifalar nedeniyle partimizin güç kaybettiğini görüyorum. Teşkilatlarımız yönetim kurulu arkadaşlarımız üzerine bir şeyler koyamıyoruz. Bu süreçte bana oy veren iyi partili arkadaşlarıma, yönetim kurulu arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Ben bugün itibariyle iyi parti il başkanlığı görevimi sonlandırıyorum. İstifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte genel merkezimizin tarafından atanacak il başkanına layıkıyla devir teslim yapacağız." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Zonguldak İYİ Parti Politika 3-sayfa Gülay

İsrail'den Lübnan'a saldırı! 182 ölü, 700'den fazla yaralı var

İsrail bomba yağdırıyor: 182 ölü, 700'den fazla yaralı

 Polisimizi şehit eden alçağa 'Pişman mısın?' diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

O alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

 Narin'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı

Narin'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı
Bu kadarına da pes! Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu

Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Serik 23-24 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Karadut CANLI İzle! Karadut 1. Bölüm ATV kesintisiz HD izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 23-24 Eylül Bornova, Karabağlar, Çiğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı 23-24 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (BEIN SPORTS) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Gaziantep FK Trabzonspor maçı nereden izlenir? Recep İvedik 7 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 7 filmi ne zaman, nerede çekildi? Koruyucu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Koruyucu filmi ne zaman, nerede çekildi? 24 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Akrep, İkizler, Aslan burcu yorumu! 24 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Asım Pars neden intihar etti? Asım Pars kimdir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });