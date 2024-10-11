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İYİ Parti ve Demokrat Parti Liderleri Bir Araya Geldi

İYİ Parti ve Demokrat Parti Liderleri Bir Araya Geldi
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye ve dünya gündemini değerlendirmek üzere İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Ülkedeki demokrasi ve hukuk alanındaki sorunlara ilişkin görüşmeler yapacaklarını belirttiler.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelen Dervişoğlu ve Uysal, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Görüşmede Türkiye ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmede bulunduklarını belirten Dervişoğlu, Demokrat Partinin Türkiye siyasi hayatındaki önemine değindi.

Gelecek dönemde anayasa tartışmaları, demokrasi ve hukuk alanındaki olumsuzlukların giderilmesi noktasında siyasi partilerin görüş ve düşüncelerini paylaşacaklarını dile getiren Dervişoğlu, DP ile sık sık yan yana gelip durum değerlendirmesi yapacaklarını ifade etti.

DP Genel Başkanı Uysal da gelecek süreçte ülkenin karşı karşıya kaldığı gündem ve programları daha geniş perspektifle Cumhuriyet'e yeniden bir derinlik ve perspektif katacak mesuliyet alanı bulunduğunu, bu alanın gereğini ifa edeceklerini söyledi.

Dervişoğlu ve Uysal, görüşme için karşılıklı şükranlarını ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, bir basın mensubunun "Yeni bir çözüm süreci başlatılacağı iddiasına" ilişkin sorusunu, "Önümüze müspet veriler ve açıklamalar gelmeden bir değerlendirmede bulunmayı yerinde görmüyorum." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika

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