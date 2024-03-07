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İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

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İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Murat Taşkın, yerel seçimler için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Taşkın, CHP Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım'ın geçmişte HDP'ye yönelik sözlerini eleştirdi.

İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Murat Taşkın, yerel seçimler için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Partisinin ilçe başkanlığındaki basın toplantısında konuşan Taşkın, seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın dün söylediği "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" sözlerini hatırlatan Taşkın, CHP Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım'ın da geçmişte, o günkü adıyla HDP'ye "bakanlıklar alabilirler, haklarıdır" dediğini belirtti.

Yalım'ı eleştiren Taşkın, "Bunların üzerine Uşak'taki CHP'ye gönül vermiş ulusalcı, milliyetçi, vatansever Uşak halkı Yalım'dan bir cevap bekliyor. Yani diyor ki, siz de Uşak'ı kazanırsanız DEM Partisi ile iş birliği yapacak mısınız?" dedi.

Taşkın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Uşak programında "Eski dosttan düşman olmaz" sözünün hatırlatılması üzerine de "Arkadan kuyu kazandan dost olmaz. Yani sosyal medyada, ulusal basın önünde dost görünüp, arkadan kuyu kazanlara dost denilmez." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Politika

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