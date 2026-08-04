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İYİ Parti'den Olağanüstü Toplantı

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İYİ Parti TBMM Grubu, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.

İYİ Parti TBMM Grubu, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.

İYİ Partinin sosyal medya hesabından toplantının ardından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de Meclis Grubumuzla olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Türk milletinin hukuku, egemenliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şerefi adına mücadelemiz sonuna kadar sürecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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