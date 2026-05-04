İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Kurban Bayramı'nın yaklaştığını belirterek, emekliye verilecek bayram ikramiyesinin 22 bin 500 liraya yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Kavuncu, Parti Genel Merkezi'nde, Başkanlık Divanı Toplantısı'nda gündeme gelen konular üzerine açıklamalarda bulundu.

Hükümete ekonomik veriler üzerinden eleştirilerde bulunan Kavuncu, son 5 yılda dar gelirlilerin alım gücünün daha da düştüğünü, paradan para kazananların sayısının arttığını savundu.

Kurban Bayramı'nın yaklaştığını anımsatan Kavuncu, "Bugün emeklinin alacağı bayram ikramiyesinin 22 bin 500 lira olması lazım. Bugün kurban parasını 18 bin lira kabul edersek, bunun yüzde 25 üstünü alacak olursak, emeklimize ödenmesi gereken ikramiye 22 bin 500." diye konuştu.

Kavuncu, "Terörsüz Türkiye" konusuna ilişkin değerlendirmede bulunarak, "(Terör örgütü) Gerçekten silah bırakılıyor mu bırakılmıyor mu bunun kesinlikle netleştirilmesi lazım." ifadesini kullandı.

Buğra Kavuncu, İYİ Parti'nin saha çalışmalarını sürdüğünü belirterek, bu ay içerisinde 55 ziyaret yapacakları bilgisini verdi.