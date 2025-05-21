İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet

İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
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İYİ Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş'ın, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın fotoğrafını parti grubuna gönderip "Sana alacam bunu kral" yazması büyük tepki topladı. Cinsiyetçi ifadesi sosyal medyada gündem olurken, Toktaş'a istifa çağrıları yapıldı.

İyi Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş, partinin il başkanları için oluşturulan WhatsApp grubunda yaptığı bir paylaşım nedeniyle tepkilerin hedefi haline geldi. Toktaş'ın, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın bir fotoğrafını gruba göndererek "Sana alacam bunu kral" şeklinde bir ifade kullandığı ortaya çıktı.

İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Toktaş'ın bu ifadeleri kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girerken, kullanıcılar tarafından cinsiyetçi ve seviyesiz olarak nitelendirildi. Paylaşım, başta kadınlar olmak üzere geniş bir kesimin tepkisini çekti.

İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Kendinize gelin, ayıptır.
  • Bunlar nasıl insan ya...
  • Bir anne olarak ben utandım.
  • Yazıklar olsun. Siyasetin geldiği noktaya bakın.
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıFetullah Uluca:

Mahalle serserileri gibi siyasetçilere kaldı yazık ülke ne hale geldi

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Haber Yorumlarıahmet:

CUMHURİYET ÇOCUKLARI

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme37
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Haber YorumlarıArSLaN 1:

eskiden siyasette böyle şeyler yaşandığında yerin dibine girer bir daha hiçbir yerde göremezdik o adamı. Şimdi siyaset ahlakı bile kalmadı. Koca koca üst mertebelere gelmiş adamlar birbirlerine sokak ağzıyla konuşuyor. Bunun partisi yok hepsi de aynı.

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Haber YorumlarıKablobükücü:

Seçmene bak vekili tanı

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Haber YorumlarıMengele:

Bu kadar güveni kim veriyor acaba bu soytarilara

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