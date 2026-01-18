İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı çalışmalarını tamamladı

İyi Parti'nin 4. Olağan Kurultayı'nda blok liste usulüyle yapılan seçimin resmi olmayan sonucuna göre, 60 kişilik Genel İdare Kurulu (GİK) ve 11 kişilik Merkez Disiplin Kurulu (MDK) belli oldu.

Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde yapılan İYİ Parti kurultayı çalışmalarını tamamladı.

Müsavat Dervişoğlu'nun ikinci kez genel başkanlığa seçildiği kurultayda, 60 kişilik GİK ve 11 kişilik MDK üyeleri de belirlendi.

Delegeler blok listeyi oyladı

Kurultay'da GİK ve MDK üyelerinin seçimi, blok liste usulüyle yapıldı.

Buna göre, Başkanlık Divanı'ndan, Mehmet Aslan, Cenk Özatıcı, Ayyüce Türkeş Taş, Selcan Taşcıoğlu, Kadir Ulusoy, Alper Akdoğan, Kevser Ofluoğlu, Cumali Durmuş, Hasan Toktaş, Şükrü Kuleyin, Hakan Şeref Olgun, Ahmet Kamil Erozan, Enver Yılmaz ve Ersin Beyaz kuruldaki yerini korudu.

Yeni GİK'te, milletvekilleri Buğra Kavuncu, Cihan Paçacı, Şenol Sunat, Lütfü Türkkan ve Yüksel Arslan ile kurultayda patiye katılan Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın ve Memleket Partisi'nin eski sözcüsü İpek Özkal gibi isimler yer alırken, İYİ Parti Genel Sekreteri Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ise yer almadı.

Liste, şu isimlerden oluştu:

"Cihan Paçacı, Lütfullah Kayalar, Şenol Sunat, Lütfü Türkkan, Metin Ergun, Buğra Kavuncu, Yasin Öztürk, Ayyüce Türkeş Taş, Hakan Şeref Olgun, Burak Dalgın, Selcan Taşcı, Hasan Toktaş, Yüksel Arslan, Ersin Beyaz, Erhan Usta, Yüksel Selçuk Türkoğlu, Enver Yılmaz, İpek Özkal Sayan, Osman Ertürk Özel, Hüseyin Raşit Yılmaz, Alper Akdoğan, Murat Cem Özdemir, Volkan Yılmaz, Yasemin Bilgel, Ahmet Kamil Erozan, Cenk Özatıcı, Kadir Ulusoy, Kevser Ofluoğlu, Berna Sukas, Şükrü Kuleyin, Dursun Çolak, Mehmet Aslan, Fatih Koca, Cumali Durmuş, Ali Topçu, Fatih Demirkol, Melih Aydın, Kazım Yücel, Özdemir Polat, İsmail Yücel, Emel Bilenoğlu, Elif Loğoğlu, Kısmet Çelik, Selim Özgökçe, Burcu Akçaru Üstbaş, Elif Babaoğlu, Veysel Güldoğan, Ünzile Yüksel, Murat Doğan, Kamil Gültekin Öztürk, Hatice Dilruba Oğulcuklu, Tuba Alaylı Özgüç, Bahadırhan Dinçaslan, Osman Kaçmaz, Rafet Kılıç, Ali Coşkun, Yavuz Temizer, Selçuk Kılıçaslan, Nusret Acur, Gülümser Birol."

Yeni MDK'de ise şu isimler yer aldı:

"Rıdvan Yalçın, Kadriye Ünler, Murat Sevengül, Salih Hacıömeroğlu, Turgut Yıldıran, Huriye Pelin Sellitepe Turan, Eda Doruk Çivici, Mehmet Can Abbasoğlu, Kenan Kaçmaz, Gökhan Akkuş, Zeki Bulgan."