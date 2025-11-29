Haberler

İYİ Parti Niğde 4. Olağan İl Kongresi Yapıldı
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı'nın katılımıyla gerçekleştirilen kongrede Kağan Alış yeniden başkanlığa getirildi. Özatıcı, kongrede Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerine bağlı kalarak siyasete devam edeceklerini vurguladı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı'nın katılımıyla düzenlenen İYİ Parti Niğde 4. Olağan İl Kongresi'nde Kağan Alış yeniden başkanlığa getirildi.

Niğde Barosu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Ali Demir'in başkanlığını yaptığı divanda, gündem maddeleri görüşüldü, faaliyet raporları ile gelir vegider tabloları okunup oylandı.

Özatıcı, kongrede yaptığı konuşmada, Niğde'de olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak ülkeyi yöneteceklerini savunan Özatıcı, "Memleketin, Türk milletinin yüce istikbali için siyaseti yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Kongremiz hayırlara vesile olsun." dedi.

Konuşmaların ardından Alış, tek aday olarak sunulan listede delegelerin oylamasının ardından başkan seçildi.

Kongreye, teşkilat üyeleri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Politika
