İYİ Parti Manisa İl Başkanı Yunus Koca ve yönetimi görevden alındı

İYİ Parti'de Manisa teşkilatında 8 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen 4. Olağan Kongre'de İl Başkanlığı'na seçilen Yunus Koca ile İl Yönetim Kurulu'nun, Genel Merkez kararıyla görevden alındığı öğrenildi.

İyi Parti Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve 27 Nisan 2026 tarihini taşıyan resmi yazıda, Manisa İl Başkanı Yunus Koca ile il yönetiminin görevden alındığı bildirildi. Görevden alınma yazısında kararın, Siyasi Partiler Kanunu ile parti tüzüğünün ilgili maddeleri doğrultusunda Başkanlık Divanı'nın 27 Nisan 2026 tarihli toplantısında alındığı ifade edildi. Görevden alma yazısında, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün imzası yer alırken, karar Genel Başkan D. Müsavat Dervişoğlu tarafından da onaylandı.

8 Kasım 2025 tarihinde yapılan kongrede delegelerin oylarıyla göreve gelen Yunus Koca ve yönetiminin neden görevden alındığına ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
