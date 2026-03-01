Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Türkiye Caferileri lideri Özgündüz'e taziye ziyaretinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Türkiye Caferileri lideri Özgündüz'e taziye ziyaretinde bulundu
Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz'e annesinin vefatının ardından başsağlığı diledi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz'e taziye ziyaretinde bulundu.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu, Özgündüz'e annesinin ölümü nedeniyle taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
