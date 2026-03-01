İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Türkiye Caferileri lideri Özgündüz'e taziye ziyaretinde bulundu
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz'e annesinin vefatının ardından başsağlığı diledi.
Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu, Özgündüz'e annesinin ölümü nedeniyle taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz