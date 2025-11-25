Haberler

İYİ Parti'li Ofluoğlu'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, kadın cinayetlerinin bireysel bir sorun değil toplumsal, kültürel ve siyasal bir mesele olduğunu belirterek, "Toplumun bütün kesimleriyle birlikte ele alınmalı ve çözüm üretilmelidir.

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, kadın cinayetlerinin bireysel bir sorun değil toplumsal, kültürel ve siyasal bir mesele olduğunu belirterek, "Toplumun bütün kesimleriyle birlikte ele alınmalı ve çözüm üretilmelidir." dedi.

Ofluoğlu, partisinin genel merkezinde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'de 2025'te şüpheli ölümler de dahil 482 kadının hayattan koparıldığını hatırlatan Ofluoğlu, bu kadınların yüzde 65'inin evlerinde öldürüldüğüne dikkati çekti.

Şiddetle mücadelenin önemine işaret eden Ofluoğlu, "Kadın cinayetleri bireysel bir sorun değil toplumsal, kültürel ve siyasal bir meseledir. Toplumun bütün kesimleriyle birlikte ele alınmalı ve çözüm üretilmelidir. Kadına yönelik şiddetin kökünde, kadını eşit bir birey olarak konumlandıramayan zihniyet, cezasızlığı besleyen adalet sistemi, etkisiz koruma mekanizmaları yatmaktadır." diye konuştu.

Ofluoğlu, etkin koruma sistemi, elektronik kelepçe uygulamasının zorunlu hale gelmesi, hızlı müdahale ekipleri, cezasızlığı ortadan kaldıran net ve ağır yaptırımlar, uzmanlaşmış kolluk birimleri gibi uygulamalarla kadın cinayetlerinin engellenebileceğini söyledi.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Ofluoğlu, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmenleri andı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
title
