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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu'dan açıklama

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mehmet Satuk Buğra Kavuncu olduğunu açıkladı. Kavuncu, İstanbul için hazırlık çalışmalarının yoğun bir şekilde devam edeceğini belirtti.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, "Çok yoğun olarak bir hazırlık çalışmamız olacak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclisteki grup toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mehmet Satuk Buğra Kavuncu olduğunu açıkladı. Grup toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kavuncu, "İstanbul, İstanbullular için hayırlı olsun. Ben buradan İstanbul'a geçeceğim. Çok yoğun olarak bir hazırlık çalışmamız olacak. İstanbul'la ilgili hayallerimizi, projelerimizi, nasıl bir İstanbul istediğimizi, İstanbul'a neleri vadettiğimizi, İstanbul'u neden bizim çok daha iyi yöneteceğimizi seçmenlerimize anlatacağız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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