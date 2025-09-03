Haberler

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu Osmaniye'de Ziyaretlerde Bulundu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu Osmaniye'de Ziyaretlerde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Osmaniye'deki programı çerçevesinde çeşitli oda ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Kavuncu, vatandaşların sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımak amacıyla kentte görüşmeler gerçekleştirdi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Osmaniye'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kavuncu, kentteki programı kapsamında bazı oda ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Görüşmelerin ardından partisinin Osmaniye İl Başkanlığına giden Kavuncu, burada gazetecilere açıklama yaptı.

Kavuncu, vatandaşlarla birebir görüşüp dile getirilen sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımak için Osmaniye'ye geldiklerini söyledi.

Ziyaretlerinde Kavuncu'ya, İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ile İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyeleri Kazım Yücel ve Huriye Pelin Sellitepe Turan da eşlik etti.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Politika
Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı

Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Geri dönüyor! Almanlar yol haritasını da paylaştı: CHP'yi kurtaracağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.