İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu Osmaniye'de Ziyaretlerde Bulundu

İyi Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Osmaniye'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kavuncu, kentteki programı kapsamında bazı oda ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Görüşmelerin ardından partisinin Osmaniye İl Başkanlığına giden Kavuncu, burada gazetecilere açıklama yaptı.

Kavuncu, vatandaşlarla birebir görüşüp dile getirilen sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımak için Osmaniye'ye geldiklerini söyledi.

Ziyaretlerinde Kavuncu'ya, İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ile İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyeleri Kazım Yücel ve Huriye Pelin Sellitepe Turan da eşlik etti.