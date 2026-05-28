İYİ Parti 14 siyasi partiyi bayramlaşmada ağırladı

İYİ Parti, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programında 14 siyasi partinin temsilcilerini ağırladı.

Bu kapsamda sırasıyla, DEVA Partisi, BBP, Anahtar Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, AK Parti, Milli Yol Partisi, Zafer Partisi, Gelecek Partisi, Demokratik Sol Parti (DSP), Bağımsız Türkiye Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi, İYİ Partiye ziyarette bulundu.

Partinin Genel Merkezi'nde konukları, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyeleri Sevim Elif Babaoğlu ve Murat Doğan, İYİ Parti Ankara Gençlik Kolları İl Başkanı Mikail Can Baysal ağırladı.

Partiye ilk olarak, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan başkanlığındaki heyet bayramlaşma ziyaretinde bulundu.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Serin başkanlığındaki heyetin ardından Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Sadık Aydos başkanlığındaki heyet İYİ Partiyi ziyaret etti.

Anahtar Parti heyeti ile karşılıklı bayramlaşmanın ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin (BAM) CHP kurultay davasına ilişkin kararının ardından yaşananların "kabul edilemez" olduğunu savunarak, "Bu konuda Sayın Genel Başkan'ımız Müsavat Dervişoğlu başta olmak üzere partimiz çok erken ve net bir pozisyon aldı. O pozisyon da 'seçilmişleri tanıma, seçilmemişleri tanımama' üzerine kuruluyor." diye konuştu.

Yılmaz, İYİ Partinin de benzer bir süreçten geçtiğini söyledi.

Bunun üzerine Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydos, "Hukuk devletinde, Anayasa'nın 138. maddesi gereği yargı kararlarını eleştirsek de yok sayamayız, uymak zorundayız." dedi.

Anahtar Parti heyetindeki Genel Başkan Yardımcısı Zafer Demir ise vatandaşın başka bir gündemi olduğunu ifade ederek, "Ekonomik zorluk, ahlaki çöküntüyü de getiriyor." dedi.

Daha sonra, sırasıyla Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Saydam başkanlığındaki heyet, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Rifat Melih Aktaş başkanlığındaki heyet, İYİ Partiyi ziyaret etti.

"Hepimizin ortak tek bir amacı var, ülkemize hizmet etmek"

İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma programı, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Resul Kurt başkanlığındaki heyetin ziyaretiyle sürdü.

Kurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiklerini belirterek, İYİ Parti ailesinin bayramını kutladıklarını ifade etti.

Daha sonra İYİ Partideki bayramlaşma programı, sırasıyla Milli Yol Partisi, Zafer Partisi, Gelecek Partisi, DSP, Bağımsız Türkiye Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisinden oluşan heyetlerin ziyaretleriyle tamamlandı.