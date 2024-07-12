Dervişoğlu'ndan İYİ Parti'deki istifalara ilişkin açıklama: Çantalarını alıp gidebilirler, oylarımız 3 misli artmış durumda

Bazı temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Isparta'ya gelen Dervişoğlu, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Partililerle bir araya gelen Dervişoğlu, yaptığı açıklamada, parti içerisindeki istifalar, oy oranları ve izleyecekleri yol haritasına dair önemli mesajlar verdi.

"GÖREVİ ALDIĞIMIZ GÜNE BAKARSANIZ OYLARIMIZ 3 KAT ARTTI"

Bir gazetecinin, anketlere göre İYİ Parti'nin oyunun düştüğü iddialarını ve partideki istifaları nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Dervişoğlu, "Bugün ciddiye alınan kamuoyu araştırmalarında, İYİ Parti'nin oyları bizim görevi teslim aldığımız güne bakarsanız 3 misli artmış durumda" ifadelerini kullandı

"ÇANTALARINI ALIP GİDEBİLİRLER"

İYİ Parti içinde bir takım istifaların olduğunu doğrulayan Dervişoğlu, "Bu istifalar keşke olmasaydı diyorum ama istifa tek taraflı bir karardır. Partimiz eğer günü şartları içinde yükselmeye devam ediyorsa demek ki bu istifalardan olumsuz bir şekilde etkilenmediğimiz sonucu çıkıyor. Bir kısım insan çantalarını alıp gidebilir. Bize insanların çantaları değil, gönülleri lazım. Gönlü bizde olanlarla yolculuğumuzu sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan diğer satırbaşları ise şöyle;

"Demokrasinin erdeminin, kazanımlarının peşinde koşmayı da sürdüreceğiz. Bizi doğruların dışında konuşurken görmeyeceksiniz. Türkiye'nin çok önemli problemleri var, bu problemlerin müsebbiplerini vatandaşa şikayet etmek için Anadolu'yu karış karış dolaşacağız.

"TÜRKİYE'Yİ KARANLIK GÜNLERDEN KURTARACAĞIZ"

Türkiye umutsuz değildir, bugün iş başında bulunan iktidara mecbur ve mahkum değildir. Herkes rahat ve müsterih olsun. Biz varız, iyiler var, iyilerin teşekkül ettirdiği tarihi sorumlulukları yüklenmiş kadrolarımız var. Bu kadrolarla Türkiye'yi bu karanlık günlerden kurtarıp yarının aydınlık ufuklarıyla buluşturmak üzere mücadelemizi sürdüreceğiz. Isparta'dayız, Yalvaç ve Gelendost'ta olacağız. Yarın da Allah nasip ederse Afyonkarahisar'da olacağız. Partimizin düzenlemiş olduğu bir kamp programı var. O programı da icra ettikten sonra yeniden Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisindeki görevimizin başına döneceğiz. Milletvekili arkadaşlarımızla milletimize verdiğimiz sözü tutacağız ve Anadolu yollarında olacağız. Türkiye'nin sorunlarını çözme iradesi sergileyen yetişmiş kadrolarımızla milletimizin hizmetine talibiz."