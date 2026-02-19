Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, şehit Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin ailesiyle iftar yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin ailesiyle iftarda bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu, şehit Dolapci'nin Ankara'da yaşayan ailesini ziyaret ederek birlikte iftar yaptı.

Baba Mehmet, anne Asuman Dolapci ve şehidin kız kardeşiyle görüşen Dervişoğlu, aileye kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.

