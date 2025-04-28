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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Heyelan Kurbanlarına Başsağlığı Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Heyelan Kurbanlarına Başsağlığı Mesajı
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Dervişoğlu, olayın idari ve adli sürecini takip edeceklerini bildirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Samsun'un Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonda meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabındaki taziye mesajında, "Samsun'da meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Adem Kaya ile evlatları Ayla ve Açelya'ya Allah'tan rahmet, annemize acil şifalar diliyorum. İdari ve adli süreci takip edeceğimizi belirtiyor, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
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