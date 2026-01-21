İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Genel İdare Kurulu toplantısına katıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin 4. Olağan Kurultayı sonrasında yeni Genel İdare Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Dervişoğlu, toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin 4. Olağan Kurultayı'nın ardından belirlenen Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu, Anıtkabir ziyaretinin ardından parti ek binasında düzenlenen GİK toplantısına katıldı.
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Politika