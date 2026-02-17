Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'ı kutladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 yenerek elde ettiği başarıyı kutladı ve takıma başarılar diledi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'ı kutladı.

Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Juventus'u 5 golle mağlup ederek, ülkemizi gururlandıran temsilcimiz Galatasaray'ı yürekten kutluyor, sonraki maçlarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA " / " + Alper Şaşmaz -
