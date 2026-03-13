İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Muş'ta partililerle buluştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Muş'ta yaptığı açıklamada, bölge ziyaretlerinin ülkenin birliğine katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatı dolayısıyla üzüntü duyduğunu ifade etti.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bölge illerini ziyaretlerine ilişkin, "Bu ziyaretlerimiz umarım ki ülkenin birliğine, dirliğine, beraberliğine, huzuruna ve kardeşliğine katkı sağlar." dedi.

İYİ Parti Muş İl Başkanlığında parti üyeleriyle buluşan Dervişoğlu, yaptığı konuşmada, güzel bir karşılamayla kente geldiklerini söyledi.

Yoldayken acı bir haber aldıklarını belirten Dervişoğlu, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti. Dervişoğlu, Ortaylı'ya rahmet, ailesi ile sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.

İki gündür bölgede ziyaretler yaptıklarını anlatan Dervişoğlu, dün Van'da iftar programına katıldığını, bugün de Muş'ta il ziyareti gerçekleştirdiğini dile getirdi. Dervişoğlu, "Bu ziyaretlerimiz umarım ki ülkenin birliğine, dirliğine, beraberliğine, huzuruna ve kardeşliğine katkı sağlar. Ramazan ayının son haftasını Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geçireceğim. Gittiğimiz yerlerde hem teşkilat mensuplarımızla hem kanaat önderleriyle hem sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileriyle hem de vatandaşlarımızla görüşüyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de yerel ve genel sorunları oturup karşılıklı istişare etmeyi arzuladığını söyleyen Dervişoğlu, "Bu kapsam içerisinde de son derece kıymetli görüşmeler yaptığımı ifade edebilirim. Bu devam edecek. Ramazan ayından sonra da sadece il ziyaretleriyle sınırlı olmayacak bu yaptığımız görüşmeler. İl başkanlığımızın gerçekleştirdiği bir program kapsamında ilçeleri de ziyaret etmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Muş İl Başkanı Mehmet Özmen, Dervişoğlu'na tablo ve Muşspor forması hediye etti.

Dervişoğlu, programın ardından Bitlis'e hareket etti.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız
