İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan CHP'ye Sert Eleştiri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de 'Ermeni soykırımı' tartışmaları sonrası CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. Divan Katibi Yasin Öztürk'e verilen kınama cezasını reddeden Dervişoğlu, CHP'nin tutumunu 'zihinsel bir istifra' olarak nitelendirdi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda çıkan 'Ermeni soykırımı' tartışmalarının ardından Divan Katibi Yasin Öztürk'e verilen kınama cezasını reddettiğini belirterek, "CHP Grup Başkan Vekilinin Türkiye Cumhuriyeti'ne yöneltilen iftiralara sessiz kalmasını ve adeta olup bitenleri onaylamasını da zihinsel bir istifra olarak telakki ediyorum. Kiminle müttefik iseler, onlarla devam etsinler. Hepsi bir, biz ise tekiz" dedi.

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "CHP'nin yeni Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl'ün otorite tesis etmek amacıyla, Ermeni diasporasının tezlerinin meclis kürsüsünden dile getirilmesine seyirci kalmasına ve buna seyirci kalmayanlara karşı hasmane bir tutum sergilemesine hiç gerek yoktu. CHP'li Tekin Bingöl'ün meclisi yönetecek basiret ve ferasete sahip bulunmadığı yönündeki kanaatimiz bugün itibariyle daha da netleşmiştir. Divan Katibimiz Sayın Yasin Öztürk'e verilen kınama cezasını şiddetle reddediyorum. Ayrıca CHP Grup Başkan Vekilinin Türkiye Cumhuriyeti'ne yöneltilen iftiralara sessiz kalmasını ve adeta olup bitenleri onaylamasını da zihinsel bir istifra olarak telakki ediyorum. Kiminle müttefik iseler, onlarla devam etsinler. Hepsi bir, biz ise tekiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
İran'dan vatandaşlarına WhatsApp talimatı: Derhal telefonunuzdan silin

İran'dan vatandaşlarına ültimatom: Telefonunuzdaki bu uygulamayı silin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti

Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti
Pervin Buldan geçirdiği kazayı anlattı, Öcalan'dan beklenmedik tepki aldı: Çok safsın

Öcalan'dan Pervin Buldan'a beklenmedik tepki: Çok safsın
Valizlerini bile topladı! Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Ferdi Süper Lig'e geri dönüyor, işte takımı
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı

Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı
Rusya'nın sabrı taşmak üzere! Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı

Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı
Böyle baba olmaz olsun! Görüntüyü izleyenler dehşete düştü

Böyle baba olmaz olsun! Görüntüyü izleyenler dehşete düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.