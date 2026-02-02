İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Berat Kandili mesajı Açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Berat Kandili'nin milletimize huzur, ülkeye bereket getirmesini diledi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda tüm halkın kandilini kutladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Berat Kandili'nin millete huzur, ülkeye bereket, gönüllere ferahlık getirmesini diledi.
Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda, "Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Berat Kandili'nin milletimize huzur, ülkemize bereket, gönüllerimize ferahlık getirmesini diliyorum. Dualarımız kabul, kandilimiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika