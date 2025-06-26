İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Cenaze Törenine Katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Cenaze Törenine Katıldı
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hayatını kaybeden Zafer Günler'in cenaze törenine katılarak ailesine başsağlığı diledi. Günler, Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş'ın hayatını kaybeden dayısı Zafer Günler'in Ankara'daki cenaze törenine katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Günler'in naaşı, Cebeci Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene katılan Dervişoğlu, Zafer Günler'in yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
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