Haberler

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, Kayseri'de partililerle bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, Kayseri'de partililerle buluştu.

Türkoğlu, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan acı olaylar nedeniyle buruk kutlandığını belirtti.

Yaşanan olayların ardından ailelerin sorumsuzluğunun dile getirildiğini, dijital medyaya atıf yapıldığını, medyanın etkilerinin gündeme geldiğini dile getiren Türkoğlu, eğitim politikalarındaki sorunların ise konuşulmadığını söyledi.

Ekonomi, eğitim ve hukuk sistemi başta olmak üzere ülkenin çeşitli sorunlarla boğuştuğunu ileri süren Türkoğlu, "Hiç lafı dolandırmadan erken mi erken, hemen mi hemen, ara mı ara seçimden kaçmayacaksın." dedi.

Türkiye'nin çevresinde yaşanan gelişmelere değinen Türkoğlu, "Orta Doğu'da yaşananlar, bu coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutan yegane şeyin ulus devlet, üniter yapı ve milli devlet olduğunu gösterdi." diye konuştu.

Türkoğlu, Kayseri'nin ülke ekonomisine büyük katkı vermesine rağmen yatırımlardan yeterince yararlanamadığını iddia etti.

Bir basın mensubunun seçim döneminde ittifak içinde yer alıp almayacakları sorusu üzerine Türkoğlu, "Bu işler bu kadar çok erken konuşulduğu için ülke bu halde. Genel Başkanımızın net bir şekilde ifade ettiği şudur, 'Birincisi, kesinlikle biz kaybettiren olmayacağız, ikincisi bütünleşik muhalefeti bozmayacağız.' Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Seçim yaklaştığında konuşulması gereken bir konu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler

Dünya diken üstünde! ABD, sessiz sedasız yeni savaşa hazırlıyor
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yarışma programında skandal! Dişini kıran kadını boğmaya çalıştı

Yarışma programında büyük skandal! Herkesin gözü önünde yaşandı
Ferdi Atuner'in cenazesinde gerginlik! Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı

Usta ismin cenazesinde gerginlik! Damadı ile ünlü oyuncu kavga etti
ABD, Irak'ta İran destekli silahlı grubun lideri için 10 milyon dolar ödül koydu

Trump, o ismin başına 10 milyon dolar ödül koydu
Hürmüz Boğazı'na doğru yol alan ABD Donanması'ndaki askere maymun saldırdı

Hürmüz'e yol alan ABD askeri kabusu yaşadı! Bu kez saldıran İran değil
Yarışma programında skandal! Dişini kıran kadını boğmaya çalıştı

Yarışma programında büyük skandal! Herkesin gözü önünde yaşandı
Dev şirketin Türkiye müdürü kasayı boşalttı, çalışan 200 bine sustu

Dev şirketin Türkiye müdürü kasayı boşalttı, çalışan 200 bine sustu
Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı

Pes artık! Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı