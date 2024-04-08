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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, Seçimli Olağanüstü Genel Kurultay'da aday olacağını açıkladı

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İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, 27 Nisan'da yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurultay'da aday olacağını açıkladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 27 Nisan'da yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurultay'da aday olmayacağını açıklaması üzerine parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın açıklamalarda bulundu. Akalın, Kurultay'da genel başkanlığa aday olacağını duyurdu. Türk, devletinin milli kimliği tahrip ve tehdit altında olduğunu ifade eden Akalın, "Buna karşı siyaset yapıyoruz. Dolayısıyla da bu 22 yıllık tahribata doğru bir şekilde tedavi edecek bir politik kadroya yoldaşlık yaptım. İYİ Parti Türkiye'nin makul merkezinde kurulmuştur. Kurarken biz partimizi milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı bir siyasal hareket olarak tanımladık."

'Seçimli Olağanüstü Kurultay'da aday olmayacağını açıklayan Akşener, parti genel merkezindeki makam odasını boşalttı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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