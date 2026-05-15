İYİ Parti: Buhrandan çıkış için gece gündüz çalışıyoruz

Koca, partisinin il başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısında yaptığı konuşmada, İYİ Parti'nin Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunların çözümü için çalıştığını söyledi.

Partisinin tüm üyeleriyle gece ve gündüz çalıştıklarını belirten Koca, "İYİ Parti başta Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu olmak üzere genel başkan yardımcılarıyla, gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla, genel idare kurulu üyeleriyle, il başkanlarıyla, ilçe başkanlarıyla memleketi düştüğü bu buhrandan çıkarmak için gece gündüz çalışıyor. 81 ili, 922 ilçeyi 'sefer bizden, zafer Allah'tan' diyerek geziyor." ifadesini kullandı.

Koca, Artvin ile sınırı bulunan Gürcistan'ın 5 milyona yakın nüfusu bulunduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"5 milyon nüfuslu Gürcistan bugün Türkiye'ye sınır komşusu olan Artvin'in civar ilçelerine gelip alışveriş yapıyor ve bizim Artvinli emeklimiz, çiftçimiz, öğrencimiz onların aldığı alışveriş torbalarına bakıp 'biz niye alamıyoruz?' diyorsa, İYİ Parti bugün milletin makus kaderini devirmek için önce Artvin'de, sonra Trabzon'da, sonra Edirne'de, Hakkari'de Erzurum'da, Ankara'da, Türkiye'nin en batısından en doğusuna gecesini gündüzüne katarak, başta Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu olmak üzere mücadeleyi sizler sayesinde arşınlıyor."

Ortaya koydukları kaygıların her geçen gün ne kadar haklı çıktıklarını gösterdiğini ifade eden Koca, "Biz siyaset yapıyoruz. Siyaset yaparken ilk defa bir öngörümüzün çıkmış olmasından dolayı kıvanç duyuyoruz. Nedir bu öngörü? Terörsüz Türkiye diye pazarlamaya çalıştıkları, bebek katilini merkeze koydukları, şehit analarını, şehit evlatlarını, gazilerimizi hiçe saydıkları bu ihanet süreci. İYİ Parti 30 milletvekiliyle, cesur teşkilatlarıyla gerçekten vatanı müdafaa noktasında çok kuvvetli bir direniş sergiliyor." diye konuştu.

Koca, konuşmanın ardından partiye katılan yeni üyelere rozetlerini taktı.