İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, Yozgat İl Başkanlığına ziyarette bulundu

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, partisinin Yozgat İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Türkeş Taş, ziyarette yaptığı konuşmada, babası Alparslan Türkeş'in son milletvekilliğini Yozgat milletvekili olarak yaptığını ifade ederek, Yozgat'ın kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Türkeş Taş, 2028'de Türkiye'yi yönetmeye talip olduklarını ifade ederek, "Kadro var, çok kıymetli insanlar var, Türkiye'yi yönetmeye hazır. Her türlü proje var, ekip var, o yüzden bizim amacımız Türkiye'yi yönetmek. Bu düsturla bu seçime de öyle gireceğiz. İnşallah kendimizi seçmene çok daha iyi anlatıp, stratejilerimizi, projelerimizi İYİ Parti'nin ne olduğunu anlatıp, başta Yozgat'ta, sonra da tüm Türkiye'de beklenenin üstünde oy alacağımıza inanıyorum ve inşallah 2028'de de İYİ Parti, Türkiye'yi yöneten kadroların içinde olacak." dedi.

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar da ziyaretlerinden dolayı Türkeş Taş'a teşekkür etti.