İYİ Parti Eğil İlçe Başkanı ve Yönetimi AK Parti'ye Geçti

Güncelleme:
İYİ Parti Eğil İlçe Başkanı Ali Bingöl ve yönetimi, partilerinden istifa ederek Ak Parti'ye katıldı. Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşleri Başkan Yardımcısı ve 26. dönem Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin ile AK Parti Eğil İlçe Başkanı Mehmet Reşit Umay, katılımcılara parti rozetini taktim etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
