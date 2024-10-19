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İYİ Parti'den 'Yenidoğan Çetesi' Soruşturmasına Sert Tepki

İYİ Parti'den 'Yenidoğan Çetesi' Soruşturmasına Sert Tepki
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 'yenidoğan çetesi' soruşturması ile ilgili yaptığı açıklamada, çocukların geleceği olduğunu vurgulayarak katliamı kınadı ve sistematik denetimsizlik iddialarını dile getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, "yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin "Anasının adı bile kulağına üflenmemiş yavru katlediliyor ve utanmadan bu çetenin mensupları, bu katliamı yaparken bu milletle, o yavrularla alay ediyorlar." dedi.

Çömez, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, çocukların, ülkenin geleceği ve yarınları olduğunu belirtti.

Dünyanın her yerinde çocukların belirli kriterler çerçevesinde kuvözlere alındığını ifade eden Çömez, şu bilgileri verdi:

"Çocuğun doğum haftasına bakılır, ağırlığına bakılır, çocuğun herhangi bir doğumsal anomalisi, rahatsızlığı var mı yok mu, ona bakılır. Hayati bulgularına, kan değerlerine bakılır, kan gazı değerlerine, kan şekerine bakılır, kan sarılık, immün (bağışık) değerlerine bakılır, tüm kan testleri, enfeksiyon riskleri değerlendirilir, akciğer filmlerine bakılır ve ondan sonra bir skor çerçevesinde standarttır bu; 'Çocuğun bir süre kuvözde kalması gerekir' denir. Bunların hiçbiri yapılmamış."

Fatura ödemeleri yapıldıktan sonra da hastanelere yönelik denetimlerin yapılmadığını savunan Çömez, "Anasının adı bile kulağına üflenmemiş yavru katlediliyor ve utanmadan bu çetenin mensupları, bu katliamı yaparken bu milletle, o yavrularla alay ediyorlar. O konuşmaları bir insanın vicdanı kaldırmaz dinlemeye, açıkça katlediyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yıldız Nevin Kasım - Politika

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