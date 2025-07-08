İYİ Parti'den SMS İle İhanet Uyarısı

İYİ Parti'den SMS İle İhanet Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti, cep telefonlarına gönderdiği SMS'te 'Yerli ve Milli' olarak tanıtılanlara dikkate etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

İyi Parti'den, cep telefonlarına gönderilen Sms'te, "Telefonlarda, ekranlarda, sahalarda kendilerini 'Yerli ve Milli' olarak tanıtıp, 'Terörsüz Türkiye' ambalajıyla 'İhanet' pazarlayanlara itibar etmeyin" denildi.

İyi Parti'den yapılan açıklamaya göre, parti tarafından cep telefonlarına gönderilen Sms'te, "Telefonlarda, ekranlarda, sahalarda kendilerini 'Yerli ve Milli' olarak tanıtıp, 'Terörsüz Türkiye' ambalajıyla 'İhanet' pazarlayanlara itibar etmeyin" ifadesine yer verildi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisi tarafından gönderilen SMS metnini paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig'e döndü

Yeniden Süper Lig'e döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.