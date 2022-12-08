İYİ Parti'den ittifakı karıştıracak Cumhurbaşkanlığı açıklaması: Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanacağımızdan yüzde yüz eminim

2023 seçimlerine 7 ay gibi bir süre kalmışken İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Poyraz, "Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanacağımızdan yüzde yüz eminim" derken, "Meral Akşener'in başbakan adayıyım kararını gözden geçirmesini çok isterim" açıklamalarında bulundu.

Türkiye 2023 genel seçimlerine yaklaşırken altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı da merak konusu oluyor. Son olarak Uğur Poyraz açıklamaları ile dikkat çekti.

"ADAY OLURSA YÜZDE YÜZ KAZANIR"

"Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanacağımızdan yüzde yüz eminim" diyen Poyraz, "Meral Akşener'in başbakan adayıyım kararını gözden geçirmesini çok isterim ama maalesef Sayın Genel Başkanımızın söylediklerinin arkasında durma ve sonuçlarının bedellerini ödeme gibi siyasi alışkanlığı var." açıklamalarında bulundu.

TBMM'DE YAŞANAN KAVGAYA DA DEĞİNDİ

Öte yandan TBMM'deki kavgada değinen Poyraz, İYİ Partili Hüseyin Örs'ün hastaneye geç götürülmesi halinde kurtarılamayacağını söyledi. Poyraz sözlerinin devamında, "Hüseyin Örs'ün şimdi durumu daha iyi, hayati riski yok. Bununla ilgili suç duyurumuzu hazırladık. Bu açıkça adam öldürmeye teşebbüstür. Doktorların beyanı 2-3 dakika daha geç gelseydi bugün Hüseyin Örs aramızda olmayacaktı" dedi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Poyraz ayrıca Hüseyin Örs'ün bugün taburcu olacağını ifade ederken, AK Parti Milletvekili Zafer Işık hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.