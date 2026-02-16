Haberler

İYİ Parti'den Adalet Bakanı atamasına tepki

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, yeni Adalet Bakanı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmayı başlatan savcı olduğunu vurgulayarak, bu durumun yargı bağımsızlığına zarar verdiğini ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, "Bildiğiniz gibi bugünün Adalet Bakanı, İBB soruşturmasını başlatan savcı. Davayı açan kişi, mahkeme süreci henüz başlamadan davayı yürütecek hakimlerin başına geçmiş oldu. Böyle bir süreçten hukuk çıkmasını beklemek mümkün değil" dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, parti genel merkezinde Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında toplandı. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, toplantı sonrası basın toplantısı düzenledi. Kavuncu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine atandığını hatırlatarak, "Kendisine muhalif herkese gözdağı veren ve gözdağı verirken de yargıyı sopa gibi kullanan bir iktidar var. İktidar bu tespiti yaptığımızda itiraz ediyor ancak Adalet Bakanlığı'na yaptığı atama ile bu tespiti adeta bir kez daha tescillemiş oldu. Bildiğiniz gibi bugünün Adalet Bakanı, İBB soruşturmasını başlatan savcı. Davayı açan kişi, mahkeme süreci henüz başlamadan davayı yürütecek hakimlerin başına geçmiş oldu. Aynı zamanda bu kişi, olası kararlara dair tüm itiraz makamlarının da başında yer alıyor. Size dava açan, sizinle ilgili kararı verecek olan makamın ve karara itiraz edeceğiniz makamların başında yer alıyor. Böyle bir süreçten hukuk çıkmasını beklemek mümkün değil. Bu atama adeta yeni bir dönemin başlangıcıdır. Görünen o ki AK Parti iktidarı, yargıyı siyaseti dizayn etmek için bir araç haline getirmek üzere atama yapmış. Yeni atanan Adalet Bakanı, AK Parti'nin düzenlediği bir organizasyona katıldı; 'İnşallah AK Parti iktidarının 23'üncü döneminde adaletin yüzyılı, Türkiye Yüzyılı olacak' dedi. Yetmedi Cumhurbaşkanı'nın ana muhalefet partisine yaptığı eleştirileri ve bu eleştirileri içeren konuşmasını da Adalet Bakanı ayakta alkışladı. Bu şekilde hareket eden bir Adalet Bakanı'nın tarafsız davranacağı düşünmek mümkün değildir" dedi.

