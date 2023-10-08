İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu Görevinden İstifa Etti
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İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, il başkanlığından istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Köylüoğlu, istifasını parti yönetimiyle yaşanan görüş ayrılığı nedeniyle verdiğini belirtti.
İyi Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
İyi Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, il başkanlığından istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. 29 Ocak 2023'te il başkanlığı görevine başlayan Köylüoğlu, istifasını şu sözlerle duyurdu:
"Partimiz Genel İdare Kurulunda alınan, 81 ilde iş birliği olmaksızın yerel seçimlere girilmesi kararının ardından, Ankara açısından çekincemizi dile getirmiş bulunduğumuzdan işbirliği yapmamız gerekliliği konusundaki görüşümüz parti yönetimimizle çeliştiği için görevimizden istifamız kaçınılmazdır. 29 Ocak 2023'te devraldığım İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum." - ANKARA