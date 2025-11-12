Haberler

İYİ Parti 4. Olağan Kurultay Süreci Devam Ediyor

Güncelleme:
İYİ Parti'nin 27 Ağustos'ta başlayan 4. Olağan Kurultay takvimi çerçevesinde, 30 ilde kongreler tamamlandı. Partinin bu ay sonuna kadar tüm il kongrelerini bitirerek aralık ayında büyük kurultayını yapması bekleniyor.

AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre, bugüne kadar 5'i olağanüstü, 8 kurultay toplayan İyi Parti'de, 4. Olağan Kurultay süreci il kongreleriyle devam ediyor.

Partinin, 27 Ağustos'ta başlayan kurultay takvimi kapsamında ilk olarak mahalle delegesi seçimleri ve ilçe kongreleri gerçekleştirildi.

16 Ekim'de başlayan il kongrelerinde ise şu ana kadar aralarında İzmir, Aydın, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, Şanlıurfa, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Samsun ve Mersin'in de bulunduğu 30 ilde kongreler tamamlandı.

İyi Parti'de Ankara il kongresi 15 Kasım'da, İstanbul il kongresi ise 16 Kasım'da toplanacak. İyi Parti, bu ay sonuna kadar tüm il kongrelerinin tamamlayarak, il başkanlarının yanı sıra kurultay delegelerini de belirleyecek.

1100'ün üzerinde kurultay delegesi yeni genel başkanı belirleyecek

Parti tüzüğüne göre kurultay delegeleri, seçilmiş delegeler ve doğal delegelerden oluşuyor. Seçilmiş delegeler, il kongreleriyle belirlenirken, doğal delegeler ise İYİ Parti Genel Başkanı, Genel İdare Kurulu (GİK) Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve milletvekilleriyle, üyelikleri devam eden parti kurucularından oluşuyor.

İl kongreleri sonucunda belirlenecek 1100'ün üzerinde kurultay delegesi, aralık ayında yapılması planlanan 4. Olağan Kurultay'da yeni genel başkan ile GİK ve MDK üyelerini seçecek.

Öte yandan, büyük kurultay için salon belirleme çalışmaları ise sürüyor.

Parti yetkilileri büyük kurultayın, ATO Congresium veya Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenmesi seçenekleri üzerinde duruyor.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
