İtalya'da halk, erken genel seçim için sandık başında

İtalya'da seçmenler, erken genel seçimde oy kullanmak için sandık başına gitti.

İtalya'da Temmuz ayında istifasını sunan Başbakan Mario Draghi'nin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentoyu feshetmiş ve ülkede erken seçim kararı alınmıştı. Seçim tarihinin belirlenmesinin ardından bugün yaklaşık 51 milyon seçmen oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 23.00'e kadar sürecek. Sandıkların kapanmasının ardından, sandık çıkış anketleri yayınlanacak.

Yaklaşık 15 gün önce yayınlanan kamuoyu yoklamalarında Brothers of Italy'nin ( İtalya'nın Kardeşleri) aşırı sağcı lideri Giorgia Meloni ilk sırada yer alırken, Democratic Party (Demokratik Parti) lideri Paolo Gentiloni ikinci, Lega Nord (Kuzey Ligi) lideri Matteo Salvini üçüncü, Five Star Movement (5 Yıldız Hareketi) lideri Giuseppe Conte dördüncü, Forza Italia ( İtalya İleri) lideri Silvio Berlusconi beşinci ve kendisine "Üçüncü Kutup" ismini veren Action Party (Eylem Partisi) lideri Carlo Calenda altıncı sırada yer almıştı.

Siyasi kriz

İtalya'da 14 Temmuz'da hükümetin sunduğu yaklaşık 23 milyar euro değerindeki ekonomik yardım paketi parlamentonun üst kanadı Senato'da oylanmış, koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi söz konusu yardım paketinin yeterli olmadığını öne sürerek oylamayı boykot etmişti. 211 senatörün katıldığı oylamada, 39 "Hayır" oyuna karşılık 172 "Evet" oyuyla yardım paketi onaylanmıştı. Draghi, boykotun ardından istifasını Cumhurbaşkanı Mattarella'ya sunmuş, Cumhurbaşkanı Mattarella ise Draghi'nin istifasını kabul etmemiş ve parlamentoya hitap ederek krizi çözmesini istemişti. Siyasi krizin patlak vermesinin ardından dün senatoda güven oylaması yapılmış, hükümet ortakları 5 Yıldız Hareketi, Kuzey Ligi ve Haydi İtalya Partisi tarafından boykot edilen oylamada Draghi, 95'e karşı 38 oyla güvenoyu almıştı.

(İHA)