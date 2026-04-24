İsviçre, Tahran Büyükelçiliği'ni yeniden açtı

İsviçre, İran'daki savaşın ardından 11 Mart'ta kapattığı Tahran Büyükelçiliği'ni yeniden açtığını duyurdu.

İsviçre hükümeti, İran'daki büyükelçiliğini yeniden açtığını duyurdu. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Tahran Büyükelçiliği'ne bir diplomat heyeti gönderildiği kaydedildi.

İsviçre'nin Tahran'daki büyükelçiliği, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının ardından güvenlik endişeleri nedeniyle 11 Mart'ta geçici olarak kapatılmıştı. Uzun süredir silahlı tarafsızlık politikası izleyen İsviçre, ABD ve İsrail'e tüm yeni yapılan silah ihracat lisanslarını askıya almış ve ABD askeri operasyonları için hava sahasını kısıtlamıştı. - ZÜRİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
