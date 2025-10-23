Haberler

İsviçre, Sığınmacıların Seyahatine Yeni Kısıtlamalar Getiriyor

İsviçre, sığınmacıların yalnızca yakınlarının ölüm veya ağır hastalığı gibi özel durumlar haricinde kendi ülkelerine veya Schengen bölgesine seyahat etmelerini yasaklamayı planlıyor. Ukraynalı mülteciler için ise belirli bir istisna tanınacak.

Avrupa Birliği ülkelerinin göç politikasında yeni düzenlemelere hazırlandıkları bir dönemde İsviçre sığınmacıların, yakınlarının ölümü veya ağır hastalığı dışında kendi ülkeleri veya Schengen bölgesine seyahat etmelerine yasak getirmeye hazırlanıyor. Ukrayna'dan gelen sığınmacılar ise 6 ayda bir 15 gün ülkelerinde kalabilecek.

İsviçre son dönemde Avrupa'da artan göç ve sığınmacı tartışmalarının gölgesinde iltica politikasında yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor. İsviçre basınında yer alan haberlere göre, İsviçre'ye sığınmacı olarak gelmiş olanlar ile korumaya muhtaç kişiler, yakınlarının ölümü veya ağır hastalığı gibi özel durumlar dışında kendi ülkelerine gidemeyecek. İsviçre'nin getirmeye hazırlandığı yasak sadece sığınmacıların geldikleri ülkelere değil Schengen bölgesine seyahati de kapsayacak.

Düzenlemede, Ukraynalı mülteciler için ise kısmı bir istisna olacak. Rusya ile savaş sonrası İsviçre'ye sığınanlar 6 ayda bir 15'er gün süreyle ülkelerine gidip orada kalabilecek.

Düzenlemenin amacının İsviçre'ye gelen sığınmacıların zulüm veya kötü muamele gördüklerini beyan ederek ayrıldıkları ülkelere geri gönderilmelerinin önlenmesi olduğu belirtildi. İsviçre'de hükümetin ilgili kurumların görüşlerini aldıktan sonra düzenlemeyi 2026 yılı başında hayata geçirmesi bekleniyor. - BERN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
